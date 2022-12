Daniel Radcliffe aún no conoce el parque temático de 'Harry Potter'

El protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe, tiene todavía una visita pendiente a los estudios de Warner Bros en Hertfordshire (Inglaterra) donde organizan visitas guiadas por los decorados donde se grabó la saga de películas, aunque sabe que su presencia podría causar una verdadera "conmoción" entre los presentes.

"Nunca he encontrado el momento adecuado para ir sin que pudiera terminar causando una conmoción o algo... Espero alguna vez tener que rodar en esos estudios y ya de paso pasarme por ahí. Es increíble ver cómo un simple disfraz puede ayudarte a pasar desapercibido y lo ridículo que te sientes cuando eres descubierto", reveló el actor al programa 'The Jonathan Ross Show' del canal británico ITV.

Daniel, que trabajó en la saga entre los 11 y los 22 años, insiste en que su papel en 'Harry Potter' no es su mayor logro, ya que cree que aprender a bailar fue un reto mucho más complicado para él.

"Era la persona más inexpresiva que mi profesor había conocido jamás... pero me enseñó a bailar, se lo debo todo a él. No suelo presumir de mis logros, no va conmigo, pero aprender a bailar en Broadway y haber podido participar en una obra fue algo de lo que me siento completamente orgulloso", declaró el actor en referencia a su papel en 'El cojo de Inishmaan'.