Daniel Craig aprobaría a Kanye West como próximo James Bond

El actor Daniel Craig , que ya ha propuesto a una mujer o a un intérprete negro como próximos James Bond, considera que el rapero Kanye West sería una opción tan buena como cualquier otra para ocupar su lugar cuando decida abandonar definitivamente el papel del agente 007.

"¿Es Kanye el nuevo Bond? Que le jo*an, por qué no, haced que se suba al carro", afirmó Daniel en la edición australiana de la revista GQ, añadiendo justo después: "Me da lo mismo, en mi lista de prioridades ni siquiera se sitúa al final del todo".

Las especulaciones constantes sobre quién recogerá el testigo de Bond antes incluso de que él se despida del personaje han comenzado a molestar al actor, especialmente después de toda la presión que ha tenido que aguantar desde que aceptó el papel.

"Cuando empecé con la franquicia no tenía ni idea, era muy inocente y no me preocupaba demasiado, simplemente me puse manos a la obra. Según iba pasando el tiempo, la presión aumentó. La gente pensaba que 'Casino Royale' sería la bomba, y fue todo un éxito, así que luego me preguntaban: '¿Qué vas a hacer ahora?'. Después vino 'Quantum of Solace', vale, esa fue difícil y supuso una cantidad inmensa de presión, pero cuando llegó 'Skyfall' volvimos a lo mismo: '¿Qué vas a hacer ahora?'. Conseguimos que Sam Mendes se sumara al proyecto, y de pronto todo parecía un poco más fácil. 'Skyfall' recaudó mil millones. Es genial, pero cuando te preguntas cuánto pu*o dinero es eso, en realidad no logras ni imaginar cuántas entradas hay que vender para alcanzar esa suma. Probablemente podría descubrirlo, pero no voy a hacerlo. Tengo mejores cosas que hacer", añade.

De momento Daniel no ha decidido hasta cuándo seguirá interpretando al agente británico.

"Esa es la pregunta clave: ¿te vas pronto de la fiesta o te quedas hasta el final para acabar borracho y tirado por el suelo? Es toda una cuestión y por el momento no sé lo que haré".

Por: Bang Showbiz