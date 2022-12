Dakota Johnson resultó herida durante el rodaje de 'Cincuenta sombras de Grey'

Aunque la joven actriz Dakota Johnson se había mentalizado para afrontar las escenas de desnudo de la película 'Cincuenta sombras de Grey', nada podía haberla preparado para las numerosas lesiones que acabó sufriendo durante el rodaje.

"Una vez me hice daño en las cervicales cuando me tiró encima de la cama, fue jo**damente doloroso. Otra vez estábamos grabando en la cocina de Christian [protagonista masculino de la historia] y me pareció que sería gracioso esconderme en uno de los armarios. Tiré de la manilla, pero no era un armario de verdad. Todo el decorado se me vino encima", reveló la intérprete a la revista Glamour.

Publicidad

Al menos, los pequeños incidentes ayudaron a aliviar un poco la sensación de incomodidad mientras Dakota y su compañero Jamie Dornan -responsable de interpretar al atormentado millonario Christian Grey- rodaban las escenas sadomaso.

"El hecho de que pudiera reírme con él resultaba agradable. Algunas veces sí que salía del set en estado de shock. Conducir de vuelta a casa tras el trabajo siempre me ayudaba a desconectar. Y un buen vaso de vino", señaló.

A pesar de que se siente muy orgullosa del resultado final de su duro trabajo, la actriz no tiene ninguna intención de animar a su famosa madre, Melanie Griffith, o al resto de su familia a que vean la película.

"Mi madre vino un día mientras trabajábamos. Está muy orgullosa de mí. Pero no quiero que mi familia vea la película porque es inapropiado. O los amigos de mi hermano con los que crecí", confesó Dakota, una opinión que también comparte Jamie en lo que respecta a su mujer Amelia Warner y su hija recién nacida.

Publicidad

"Cuando mi hija tenga 18 años no voy a decirle: 'Vamos a ver a papá en 'Cincuenta sombras de Grey'. Pero habrá cosas peores de las que protegerla que ver el trasero de su papá en la gran pantalla", añadió por su parte el actor.