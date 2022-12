¿Cuánto crees que estaría dispuesta a pagar Jennifer Lopez por un apartamento?

En un intento por superar cuanto antes la ruptura de su relación con el coreógrafo Casper Smart, la cantante Jennifer Lopez ya ha comenzado a buscar un piso de soltera en el que iniciar una nueva vida en Nueva York, una tarea para la que habría decidido no reparar en gastos teniendo en cuenta que el presupuesto que se habría fijado superaría los 20 millones de dólares (15 millones de euros), según informa el periódico New York Post.

Por el momento la diva del Bronx ya ha visitado un ático en la Walker Tower de la exclusiva zona neoyorquina de Chelsea, un edificio de estilo art-decó en el que cada vivienda ronda los 47 millones de dólares (36 millones de euros), aunque Jennifer parece haberle echado el ojo a una de las propiedades más asequibles de la torre, un piso valorado entre 20 y 25 millones de dólares (15 y 20 millones de euros).

La noticia de que la artista ha decidido hacer las maletas para mudarse a un nuevo hogar lejos de los recuerdos de su relación de dos años con Casper ha salido a la luz después de que la propia Jennifer asegurase estar decidida a disfrutar durante un tiempo de su soltería, con el objetivo de volver a reconectar consigo misma, además de romper con su costumbre de encadenar un romance con otro.

"Ahora mismo estoy sola. Tengo la impresión de que me hacía falta un poco de tiempo para mí misma. Me he pasado la vida saltando de una relación a otra y necesitaba un paréntesis. Necesito tiempo para relejarme y conocerme a mí misma, disfrutar de mis hijos y dedicar tiempo a mis amigos en vez de meterme de inmediato en una nueva relación", declaraba recientemente Jennifer en el programa 'Meredith Vieira Show'.

Bnag Showbiz.