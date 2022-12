"Cuando amas no necesitas que te quieran a ti también": Jennifer López

Después de tres matrimonios acabados en divorcio y una relación fallida de dos años con el bailarín Casper Smart, Jennifer Lopez ha descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en ser amada sino en amar incondicional y desinteresadamente, aunque por el momento eso solo lo pueda aplicar a sus gemelos Max y Emme (7 años).

"Me he dado cuenta que, cuando se trata de amar, no necesitas que te quieran a ti también. La mejor parte es que puedo querer a Max y Emme tanto como quiera. Sé que ellos también me quieren, pero me he dado cuenta de que eso es lo que más me gusta, por lo que quiero estar con ellos: porque puedo darles todo. Es algo maravilloso, la sensación de dar. Ser capaz de hacer eso con ellos es la mayor alegría de mi vida", asegura la artista durante una entrevista a Radio Disney que se emitirá hoy lunes.

Publicidad

A pesar de que por el momento no existe ninguna persona especial en su vida, Jennifer no descarta la opción de ser madre por segunda vez para volver a disfrutar de todas las alegrías que le han aportado sus pequeños, incluyendo la de ser capaz de entender mejor a los hombres a base de observar a su hijo Max.

"No sé si entra ya dentro de mis posibilidades a mi edad, pero me encantaría tener otro bebé, ser bendecida una vez más. Me encantaría volver a tener gemelos. Estaba pensando en ello la otra noche mientras acostaba a Emme. Estaba disfrutando a fondo del momento. No sé si es posible, pero nunca se sabe. Además, tener hijos me ha hecho entender mejor a los hombres. Veo cómo Max maneja las situaciones de manera distinta a Emme. ¡Los chicos sencillamente piensan diferente!", aseguraba a la revista PEOPLE.

Por: BangShowbiz