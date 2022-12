Critican a Shakira por 'olvidarse de sus raíces'

Aunque el Festival de la Canción de Viña del Mar (Chile) es uno de los certámenes musicales más prestigiosos de Latinoamérica y ha recibido a cantantes como Miguel Bosé, Pablo Alborán y Alejandro Sanz en sus últimas ediciones, el evento todavía espera que una de sus concursantes más famosas internacionalmente se anime a regresar al escenario que marcó su camino hacia el estrellato: la diva colombiana Shakira.

Sin embargo, como revela la alcaldesa de la ciudad que da nombre al festival, Virginia Reginato, la estrella del pop "no tiene ningún interés" en complacer al público que fue testigo de sus primeros pasos en la industria musical, ya que se ha negado en repetidas ocasiones a ofrecer una actuación estelar que la reconcilie con los fans del certamen chileno. Por ello, la regidora del famoso municipio no duda en expresar su "sorpresa" por el hecho de que Shakira se haya olvidado tan rápido del papel que ha jugado Viña del Mar a la hora de dar forma a su ahora exitosa carrera.

"Espero que podamos lograr que ella venga en algún momento. Lo que pasa es que no quiere venir, no tiene ningún interés en volver al festival donde compitió cuando nadie la conocía. Me sorprende que se haya olvidado del festival así como así. No puede ignorar que Viña del Mar sentó las bases del éxito que tiene ahora", aseguró Reginato en una entrevista al portal Terra Chile.

Sin embargo, la alcaldesa matiza sus declaraciones a la hora de explicar las razones que habrían llevado a Shakira a declinar la invitación a tan reputado evento -que este año presenta a Ricky Martin como principal atractivo-, ya que Reginato no cree que la estrella del pop haya tratado de ofender intencionalmente a la organización del festival.

"No me ha dicho tajantemente que no desee estar acá, más bien pienso que se le han juntado demasiadas situaciones que se lo impiden, como el hecho de haber estado embarazada y tener que centrarse en cuidar a su bebé. Está retomando su carrera nuevamente y solo pienso que el festival no está entre sus prioridades", explicó la principal dirigente política de la ciudad.

Lo cierto es que el año 2014 estará lleno de obligaciones y nuevos proyectos para la extrovertida Shakira, cuya ausencia el próximo mes de febrero en Viña del Mar podría estar motivada por el inminente lanzamiento de su nuevo disco -del que solo ha revelado que está dedicado a su pareja, el futbolista Gerard Piqué- y por los preparativos de su regreso a la edición estadounidense de 'La Voz' que se emitirá en primavera.

"En mi nuevo disco hay canciones con mucho sentimiento que reflejan el amor y todo lo que ha aportado Gerard a mi vida . Básicamente habla sobre todo esto, sobre lo que para mí significa el amor verdadero. Es cierto que no he escrito todas las canciones, pero todas las que sí he escrito se las dedico a él", confesaba la intérprete a la revista People En Español.

Por: Bang Showbiz