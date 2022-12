Critican a Karim Benzema por mascar chicle durante el himno nacional

Aunque no es la primera vez que se enfrenta a las críticas de los aficionados franceses por su negativa a cantar el himno nacional, en esta ocasión el futbolista Karin Benzema parece haber ido un paso más allá al dedicarse a mascar chicle mientras sonaba la Marsellesa antes del partido disputado recientemente entre Francia y Nigeria.

La actitud del jugador del Real Madrid contrastó notablemente con la del resto de sus compañeros de equipo, quienes desde los primeros compases se aprestaron a unir sus voces para interpretar la letra del célebre himno. Como apunta la revista francesa Closer, el delantero prefirió sin embargo permanecer con la cabeza baja y la mirada centrada en el césped, una actitud que los seguidores galos no le han perdonado pese a la victoria de su selección.

"Creía que Benzema estaba cantando la Marsellesa, pero resulta que no, que solamente estaba masticando un chicle", escribió uno de sus detractores en Twitter, mientras que otro internauta afeaba su actitud al considerarla poco respetuosa: "Si ni siquiera cantas el himno, al menos levanta la cabeza para demostrar que estás orgulloso de tu país". Aunque otros aficionados preferían tomarse el incidente con sentido del humor recomendando al astro del balón unas clases de cultura francesa: "Benzema, necesitas ponerte a estudiar la letra de La Marsellesa ya mismo".

La negativa de Karim Benzema a entonar el himno de su país cada vez que se enfunda la camiseta de su selección se explica por el rechazo que le producen algunos de sus versos, concretamente la estrofa que exalta la conquista de otros pueblos y naciones.

"No pueden obligarme a cantar la Marsellesa, es así de simple. Y solo hay que ver el ejemplo de Zidane, que no la cantaba siempre. No veo cuál es el problema, porque es algo que también hacen otros muchos. Ni siquiera todo el estadio se une al cántico"", aseguraba el jugador en una entrevista con la emisora gala RMC.