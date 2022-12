'Crepúsculo: Amanecer - Parte 2' arrasa en los premios Teen Choice

Entre los galardones recibidos destaca el de mejor película en las categorías de Ciencia Ficción/Fantasía y Película Romántica o los dos premios que se llevó Kristen Stewart como mejor actriz en las mismas categorías. Su compañero Robert Pattinson se alzó con el premio al mejor actor de la categoría Película Romántica y dos más de los actores que forman parte del elenco 'Crepúsculo' se llevaron premio: Taylor Lautner ganó en la categoría Ciencia Ficción/Fantasía y Kellan Lutz se llevó a casa el premio Ladrón de Escenas.

Por otro lado, 'Dando la nota' se alzó con tres galardones --unos premios en forma de tablas de surf--, entre ellos, el de Rebel Wilson, quien recogió el premio a la mejor actriz de comedia con un discurso en el que habló en tono de broma sobre su estilismo de la noche: un traje de neopreno.

"Estoy muy feliz por ganar este premio. Si no hubiese ganado el premio estaría muerta de la vergüenza con el traje que llevo esta noche", bromeó la actriz mientras agradecía el reconocimiento.

El popular grupo británico One Direction --quien abrió la gala con su actuación-- fue otro de los ganadores de la noche, haciéndose con el premio al mejor grupo musical y a la mejor canción de amor por 'Little Things' y al mejor sencillo por su tema 'Live While We're Young'. Además, el miembro más carismático de la banda juvenil, Harry Styles, ganó dos premios más, en la categoría Chico Guapo y Sonrisa Perfecta.

En la categoría de televisión, 'Pequeñas mentirosas' se llevó cuatro galardones, hazaña que también consiguió la serie 'Glee', cuyos protagonistas rindieron homenaje al fallecido Cory Monteith --personaje principal de la trama. 'Factor X' y 'Crónicas vampíricas' también se alzaron con cuatro trofeos respectivamente.

El premio honorífico de la gala fue para Ashton Kutcher, quien bromeó al recoger el premio alegando que le habían dado el premio "al más viejo" y dijo: "Creo que la oportunidad se ve mucho como trabajo (...) Nunca en mi vida yo había tenido un trabajo como este en donde soy tan bueno. Siempre tuve suerte de tener un trabajo. Cada trabajo que tuve fue un trampolín para el próximo y nunca renuncié a mi trabajo antes de tener otro".

Además añadió: "Lo más sexy de todo el mundo es ser muy inteligente, ser atentos y generosos. Todo lo demás es simplemente basura que la gente trata de vendernos para hacernos sentirnos menos. ¡No lo compres! Sé inteligente, atento y generoso (...) Voy a compartir tres cosas, la primera se trata de las oportunidades, la segunda de ser sexy y la tercera se trata de vivir la vida".



Por su parte, Nick Jonas se hizo con el premio Acuvue Inspire. Distintos grupos pusieron música a la velada, entre ellos Demi Lovato, Paramore o Florida Georgia Line, una gala que además fue presentada por el actor de 'Glee' Darren Criss y la intérprete de 'Pequeñas mentirosas' Lucy Hale.

Lista completa de los premios Teen Choice Awards 2013:

MEJOR GRUPO: One Direction

MEJOR GIRA MUSICAL: One Direction

SENCILLO FAVORITO DE UN GRUPO: 'Live While We're Young' de One Direction

MEJOR CANCIÓN DE AMOR: 'Little Things' de One Direction

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA: Rebel Wilson, por Pitch Perfect

MEJOR ACTOR DE COMEDIA: Syklar Astin, por Pitch Perfect

MEJOR PELÍCULA CÓMICA: Pitch Perfect

MEJOR VILLANO DE PELÍCULA: Adam DeVine por la película Pitch Perfect

CANCIÓN DEL AÑO: 'Come and Get It' de Selena Gomez

ESTRELLA FEMENINA MUSICAL DEL AÑO: Selena Gomez

MEJOR SHOW O DRAMA DE TV: 'Pequeñas mentirosas'

TV SHOW DEL VERANO: 'Pequeñas mentirosas'

ESTRELLA DE TV FEMENINA DEL VERANO: Lucy Hale por 'Pequeñas mentirosas'

ESTRELLA DE TV MASCULINA DEL VERANO: Keegan Allen, por 'Pequeñas mentirosas'

MEJOR ACTOR EN DRAMA DE TV: Ian Harding, por 'Pequeñas mentirosas'

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA EN TV: Troian Bellisario, por 'Pequeñas mentirosas'

MEJOR VILLANO DE TELEVISIÓN: Janel Parrish, 'Pequeñas mentirosas'

MEJOR ATLETA FEMENINA: Gabby Douglas

PREMIO INSPIRACÍÓN: Nick Jonas

MEJOR COMEDIA EN TELEVISIÓN: 'Glee'

CHICO 'SHOW STEALER': Chord Overstreet, 'Glee'

MEJOR NUEVA ESTRELLA: Blake Jenner, por 'Glee'

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA DE TV: Lea Michele, 'Glee'

ACTOR PREFERIDO EN DRAMA: Logan Lerman, por Perks of Being a Wallflower

MEJOR PELÍCULA DE DRAMA: Perks of Being a Wallflower

ARTISTA FAVORITA FEMENINA: Demi Lovato

MEJOR SENCILLO DE CANTANTE FEMENINA: 'Heart Attack', Demi Lovato

ULTIMATE CHOICE AWARD (PREMIO HONORÍFICO): Ashton Kutcher

ACTOR DE TV EN FANTASÍA/CIENCIA FICCIÓN: Ian Somerhalder, 'The Vampire Diaries'

MEJOR ACTOR DE COMEDIA EN TV: Jim Parsons, por 'The Big Bang Theory'

ACTRIZ DE TV EN FANTASÍA/CIENCIA FICCIÓN: Nina Dobrev, 'The Vampire Diaries'

MEJOR GRUPO DE ROCK: Paramore

CANDIES FASHION TRENDSETTER AWARD (QUE IMPONE LA MODA): Miley Cyrus

CANCIÓN DEL VERANO: 'We Can't Stop', Miley Cyrus

CHICA 'SCENE STEALER': Miley Cyrus, por 'Two and a Half Men'

Por: Bang Showbiz