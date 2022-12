Courteney Cox quiere que Ed Sheeran actúe en su boda

Para la actriz de 'Friends' Courteney Cox sería muy especial que el cantante Ed Sheeran actuara en su boda, ya que fue precisamente el intérprete de 'Thinking Out Loud' el que le presentó a su ahora prometido, Johnny McDaid, en 2013.

"Estamos realmente agradecidos a Ed por presentarnos. No me imagino que no cante algo en nuestra boda. Va a ser una noche muy musical", confiesa la actriz al periódico The Sun.

Además, Courteney quiere que su hija Coco (11) -fruto de su fallido matrimonio con David Arquette- demuestre su talento a los invitados durante la celebración.

"Ella es realmente muy talentosa. Coco cantó una de las canciones de la película que dirigí, 'Just Before I Go', y estuvo increíble... Podría intentar pedir algo, pero no tendría ninguna opción. A esta niña le encanta cantar, de todo, desde Barbra Streisand hasta Cee Lo", añade la orgullosa madre.

Sin embargo, la actriz de 'Scream' no tiene prisa en pasar por el altar junto al componente de Snow Patrol.

"Johnny y yo estamos todavía en la etapa de planificación, aunque Coco quiere ser planificadora de bodas y ¡ha tomado el control de todo! No tenemos prisa pero queremos que sea pronto... más que nada por Coco que no puede esperar más para ser dama de honor", contaba Courteney a la revista Closer.

Por: Bang Showbiz