Confirman que Pete Doherty 'se encuentra bien' tras 'desaparecer' antes de un concierto

La banda británica The Libertines ha confirmado que su cantante Pete Doherty se encuentra bien tras desatarse entre los fans los rumores sobre su posible desaparición al cancelar en el último momento la actuación programada para ayer jueves en el Electric Ballroom de Camden (Londres) debido a una "emergencia médica".

"Gracias por todos vuestros comentarios y por el apoyo al nuevo disco. Podemos asegurar que Pete está a salvo. Claramente esto es un asunto privado en muchos aspectos, pero también sentíamos que era necesario que la gente supiera que él está bien", explicaba la banda en un comunicado en Facebook.

Publicidad

Tras el incidente, el publicista de Pete reveló al periódico The Independent que no tenía noticias del roquero desde que se canceló la actuación, además, su mánager no quiso comentar nada en relación al asunto.

El público asistente al evento que finalmente se canceló estuvo esperando tres horas hasta que salió uno de los responsables a explicar que el concierto se tenía que posponer, lo que provocó que los enfadados fans comenzaran a tirar objetos de plástico al escenario.

"Debido a una emergencia, de tipo médico, la actuación de esta noche ha sido pospuesta. Al decir pospuesta me refiero a pospuesta, no cancelada", comunicó el encargado al público.

No pasó mucho tiempo antes de que saltaran los rumores en la red sobre las causas reales de la cancelación del concierto y sobre todo en relación a la ausencia de Pete Doherty.

Publicidad

"Libertines ha perdido a Pete Doherty, ¿cómo se pierde a una persona?", escribía un usuario de Twitter.

"Pete Doherty está de juerga loca", publicaba otro.

Publicidad

Hoy ha salido al mercado el disco 'Anthem For Doomed Youth', el primero de la banda en 11 años.

El concierto programado para esta noche de viernes en el Ritz de Manchester (Reino Unido) también se ha pospuesto.

Publicidad

El grupo de rock indie formado por Pete, Carl Barat, John Hassall y Gary Powell ya se disculpó anoche ante sus seguidores a través de otra publicación en Facebook.

"Peter, Carl, John y Gary quieren disculparse de corazón a sus fans y van a reprogramar ambos conciertos lo antes posible".