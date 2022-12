Confirman que Eva Longoria tiene algo más que una amistad con directivo de Televisa

A pesar de que la actriz Eva Longoria y el atractivo empresario José Bastón no han querido pronunciarse sobre qué tipo de relación es la que les une, el principal directivo de la cadena mexicana Televisa -en la que también trabaja Bastón- Emilio Azcárraga ha sido el encargado de confirmar el romance a través de una fotografía de la pareja en Instagram con un revelador mensaje.

"El señor y la señora B [Bastón] en Nueva York", publicó el responsable del importante grupo de comunicación azteca en su perfil virtual con una instantánea que retrataba a la pareja muy acaramelada.

Además de dejarse retratar juntos durante su íntima velada en la Gran Manzana, tanto Eva como José Bastón no han ocultado en ningún momento la buena sintonía que mantienen durante su asistencia a diversos eventos públicos, como la cena de inauguración del museo Jumex de México o el homenaje al cantante español Miguel Bosé de la Academia Latina de la Grabación celebrado en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

El atractivo empresario podría haber puesto fin a los vaivenes sentimentales que había venido sufriendo Eva a lo largo de estos años, marcados por sus dos fallidos matrimonios con el actor Tyler Christopher y posteriormente con el jugador de baloncesto Tony Parker, además de las relaciones sentimentales que terminaron por naufragar con Eduardo Cruz -el hermano de la actriz Penélope Cruz- y Ernesto Argüello. Unos fracasos amorosos que no han desanimado en ningún momento a Eva a la hora de seguir buscando el amor.

"He estado casada dos veces [con el actor Tyler Christopher y con el citado Tony Parker], por lo que queda claro que ya conozco cómo funciona el mundo de las relaciones. Estoy abierta a todo tipo de personas, del tipo que sean, pero no tengo intención de sentar la cabeza con nadie si no estoy lo suficientemente preparada. Y tampoco pienso tener un hijo por mí misma si llego soltera a los 50 porque creo que los niños deben ser fruto del amor entre dos personas. Cuando encuentras la pareja perfecta y crees que debes dar el paso de formar una familia con ella, es ahí cuando aparece la necesidad", confesaba la diva durante una entrevista al portal AccessHollywood.com.

