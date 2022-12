Confirmado: A Rita Ora le gusta Justin Bieber

La cantante Rita Ora no parece haber escarmentado después de que su sospechosa amistad con Justin Bieber le costara su relación de un año con Calvin Harris, y sin tapujos ha reconocido que le gusta cómo el canadiense ha evolucionado estos años hasta convertirse en un hombre.

"¿A quién no le gusta Justin Bieber? Me gusta cómo ha evolucionado. Está creciendo. Él está poniendo de su parte. Me gusta su actitud y la forma en que se conduce a sí mismo", contó Rita en la cadena británica 4Music.

Estas declaraciones añadirán quizá gasolina al incendio que se creó el mes de junio pasado con los rumores sobre la posible amistad de Rita con Bieber.

"Le llegaron los rumores a Calvin de que Justin y Rita se habían mostrado muy afectuosos en el estudio de grabación durante los últimos meses. Ella se sentaba en las rodillas de Justin y él le acariciaba la espalda", publicaba TMZ por aquel entonces.

Pero a Harris parece importarle muy poco lo que ahora pueda decir Rita sobre Bieber, no así sobre otras cosas. Prueba de ello son los tuits que el músico ha colgado en la red social en relación a su negativa a que Rita interpretara su sencillo 'I Will Never Let You Down' -escrito y producido por Harris- en los Teen Choice Awards del pasado domingo.

"Solo conoces un lado de la historia sobre los Teen Choice Awards porque yo decidí no hablar con los periódicos sobre cada aspecto de mi vida privada", escribió, para luego justificar su decisión. "Pero que sepas que tenía una muy buena razón".