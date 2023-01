Con esta sensual foto en bikini, Eva Longoria desmiente rumores de embarazo

Rumores sobre un supuesto embarazo han rondado recientemente a la actriz Eva Longoria, quien usó sus redes sociales para disipar las dudas y dejar claro que no está esperando un hijo.

Varios paparazzi persiguieron a la artista durante las vacaciones que disfrutó en Hawái junto a su esposo, Pepe Bastón, para obtener una prueba real de que la artista estaba en estado de embarazo.

Un aluvión de fotografías en las que el vientre de la modelo se ve más abultado de lo normal empezaron a dar fuerza a los rumores, por lo que Eva decidió tomárselo con humor y desmentirlos mediante un video compartido desde su cuenta de Snapchat.

“Vi algunas fotografías mías, en un bote, realmente pasada de peso. Tengo que decirles que todo lo que hice fue comer queso. Todo el mundo dice que estoy embarazada, pero no. Sólo soy intolerante a la lactosa… tengo que compartirlo porque toda mi familia me ha llamado para preguntar si estoy embarazada. Sí, me veo embarazada, pero es por tanto queso en mi estómago”, bromeó la artista usando uno de los filtros más populares de la red social.

Además, para no dejar lugar a ninguna otra duda, la modelo estadounidense de 42 años acompañó el video con un contundente mensaje: “gente, no estoy embarazada”.