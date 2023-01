Como 'una máquina de hacer dinero': así se sentía Lady Gaga con la música

La cantante Lady Gaga -cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta- se planteó la posibilidad de abandonar la industria musical cuando empezó a sentirse sobrepasada por el trabajo, porque llegó a la conclusión de que su felicidad era más importante que su carrera.

"Tuve que tomar decisiones: '¿Por qué soy infeliz? Vale, Stefani, Gaga, ¿por qué eres infeliz? ¿Por qué querías dejar la música hace años?'. Estaba triste cuando trabajaba demasiado, sentía que me había convertido en una máquina de hacer dinero y que mi pasión y mi creatividad habían pasado a un segundo plano; eso me hacía infeliz. Me sentía vacía. Tengo muchísimo más que ofrecer aparte de mi imagen", reveló la intérprete durante una conferencia en la Universidad de Yale (Connecticut) sobre su proyecto 'Emotion Revolution', que trata de difundir la importancia de la inteligencia emocional.

Finalmente Gaga cambió de opinión tras recordar quién era realmente: una persona con "valores e integridad".

"Lentamente, pero con paso firme, recordé quién soy. Después vas a casa, te miras en el espejo y piensas: 'Sí, puedo irme a la cama cada noche siendo esta persona'. Yo conozco a esta persona. Esta persona tiene valores. Esta persona tiene integridad. Esta persona no dice que sí a todo", añadió.

Por: Bang Showbiz