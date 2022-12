Common explica por qué rechazó el saludó de Oprah en los Óscar

Después de que las redes sociales ardieran en comentarios acerca del incómodo momento que protagonizó el rapero Common en la pasada gala de los Óscar al no devolver el 'high five' a Oprah cuando esta intentó felicitarle por su galardón, ahora el también actor ha querido aclarar por qué rehuyó el saludo de la presentadora y productora de la película 'Selma'.

Según Common todo fue un simple malentendido, y la emoción de saber que acababa de ganar un Óscar a Mejor Canción Original por su colaboración con John Legend en 'Glory' -canción de la banda sonora de 'Selma'- le dejó tan abrumado que pensó que Oprah había levantado la mano para chocar los cinco con John.

"Oprah tenía su mano levantada para chocarme pero yo pensé que buscaba a John, así que pasé por su lado y me abracé a David Oyelowo. Se ha hecho un mundo sobre esto. Oprah es una mujer a la que quiero profundamente por lo que no tengo más que respeto hacia ella. Hablé con ella al día siguiente y creo que ni sabía lo que había pasado. ¡Oprah es la mujer del millón de dólares! ¿Crees que le importa si pasé sin saludarle? ¡Aunque no lo hice aposta!", explicó el músico al periódico The Independent.