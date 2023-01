Chrissy Teigen bromea sobre su presencia en los premios Tony

Las réplicas que suele ofrecer Chrissy Teigen a sus más feroces detractores en las redes sociales suelen ser dignas de recordar gracias a su provocador e ingenioso sentido del humor, por lo que no resulta demasiado sorprendente que horas antes de hacer acto de presencia en la ceremonia de los premios Tony en calidad de acompañante de su marido John Legend -nominado por su papel de productor en la obra 'Jitney'-, la modelo decidiera tirar de fina ironía para responder a todos aquellos que cuestionaban la necesidad de que estuviera invitada al evento.

"Estoy en Nueva York para los Tony porque soy una famosa estrella de Broadway y todo tiene muchísimo sentido. ¿Por qué alguien se ha sentado en mi sitio? Como una de las mayores estrellas de Broadway que soy, estoy horrorizada", compartió durante el preámbulo de la ceremonia, retuiteando una foto publicada por la organización en la que el asiento de su butaca aparecía bajado, como si alguien acabara de levantarse del sitio.

Al margen de la controversia que generara su asistencia al evento, durante la gala Chrissy se llevó la gran satisfacción de ver cómo su marido ganaba el galardón al que estaba nominado, el cual podrá exhibir en su vitrina de trofeos junto a su premio Óscar y su decena de Grammys. Este reconocimiento sitúa al cantante de 'All of Me' a un Emmy de conseguir el preciado 'EGOT', acrónimo que hace referencia a las cuatro estatuillas más importantes de la industria del entretenimiento estadounidense -el Emmy, el Grammy, el Óscar y el Tony-, un logro que de momento solo han conseguido unos pocos artistas como Rita Moreno, Audrey Hepburn y Barbra Streisand.

"¡John ha ganado un Tony! ¡Tiene un GOT!", celebraba emocionada su esposa en la esfera virtual después de que el intérprete recogiera el galardón a 'Mejor Reestreno de una Obra' por la citada 'Jitney'.

