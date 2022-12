Chris Pratt y su hijo son fans de los camiones monstruo

El protagonista de 'Guardianes de la galaxia', Chris Pratt, es uno de los actores más buscados del momento, pero eso no significa que solo tenga ojos para su carrera profesional, ya que su apretada agenda no le impide pasar tiempo con su esposa, la actriz Anna Faris y el pequeño Jack, de 23 meses, con quien comparte una curiosa afición: los camiones monstruo.

"El otro día lo tenía sentado [a Jack] en mi regazo y no dejaba de llorar, así que le puse un vídeo de 15 minutos con lo mejor del Grave Digger [popular camión monstruo] en YouTube, y tío, fue increíble. Los dos nos quedamos con los ojos como platos. Ahora él va por ahí diciendo: 'Camiones monstruo, camiones monstruo'", señaló a la revista People.

Chris no solo atraviesa una fabulosa etapa personal, en la que disfruta de la compañía de su hijo y de su pareja, también está viviendo un buen momento a nivel profesional, en el que está llevando a cabo proyectos, como 'Guardianes de la galaxia', que le entusiasman y se adaptan a su estilo interpretativo y a su forma de ser.

"Tienes que ser tú mismo y con suerte [los creativos] podrán hacer una aventura épica espacial adaptándose justamente a quien eres tú", añadió.

'Guardianes de la galaxia' ha sido todo un éxito, y en su primer fin de semana ha conseguido recaudar más de 70 millones de euros, por lo que el actor no dudó en acudir a las redes sociales para agradecer a todos sus fans el apoyo recibido.

"Gracias a todos por ir a ver 'Guardianes de la galaxia' este fin de semana. Nos alegra que a la gente le esté gustando la película. Quedaos a ver los créditos finales, no solo para ver la increíble escena que hay después, si no para ver los cientos, si no miles de nombres de los responsables que han llevado esto a la gran pantalla. Estoy muy agradecido", escribió en Facebook.