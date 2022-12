Chris Martin se cansa de ser el único compositor de Coldplay

Tras la ruptura de su matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, el cantante Chris Martin se ha refugiado en las satisfacciones que le reporta su banda Coldplay, aunque reconoce que durante la grabación de su último disco "suplicó" a sus compañeros que se involucraran más en el proceso de composición, ya que estaba harto de ser él el único que aportaba ideas para nuevos temas.

"Durante mucho, mucho tiempo he suplicado al grupo: 'Por favor, que sea alguien más el que empiece una canción'. He recibido este don del universo, de dios o de lo que sea, que me envía las ideas para que yo las recoja y se las entregue al grupo para trabajar juntos en ellas. Así es como componemos", aseguró el artista.

Publicidad

El cansancio de Chris a la hora de cargar con la responsabilidad creativa se debe en parte a que el líder de la formación es consciente de la gran capacidad que también poseen sus compañeros Guy Berryman, Jonny Buckland y Will Champion para componer.

"Todavía más veces he repetido: 'Guy, sé que a ratos también escribes música por tu cuenta, tiene que haber alguna manera de que nos dejes ver algo de ese material'. Pero siempre me contestaba que no me gustaría", añadió.

Sin embargo, el líder de la formación se llevó una grata sorpresa cuando el músico escocés compartió con él algunas ideas con las que había estado experimentando para un nuevo tema, que acabaría convirtiéndose en la canción 'Magic' que recoge el disco.

"Me sentí muy agradecido. Me hace muy feliz que el tema represente cómo nos ayudamos unos a otros como equipo. Es cierto que teníamos más canciones, pero ese fue el primer momento en que pensé: 'Todo el mundo está comprometido con esto, saben que intentamos hacer algo todavía más personal'", concluyó.