Chris Hemsworth temió por su vida al visitar una cárcel

El actor australiano quiso saber cómo es la vida en una prisión para preparar su papel en 'Blackhat' -donde interpreta a un hacker convicto que sale de la cárcel para trabajar con el gobierno chino y estadounidense desmantelando una red criminal de ciberinteligencia- pero al llegar al centro penitenciario el miedo se apoderó de él.

"Fuimos a la cárcel y de repente pensé, ¿qué hago yo aquí? Tenía los pelos de punta. Y el guarda nos dijo: 'Mirad, hacéis esto bajo vuestra propia responsabilidad. Ellos todo lo que piensan es en cómo matar gente, tenéis que saberlo'. Y yo pensaba, ¿qué hacemos aquí entonces?", cuenta en 'Access Hollywood'.

El guapo australiano -padre de India (2 años) y los gemelos Sasha y Tristan (9 meses) junto a la actriz española Elsa Pataky- solo pudo relajarse al ver la reacción que causó entre los presidiarios, quienes le reconocieron por una de sus más populares películas.

"Yo no pensé en 'Thor'. Pero muchos de ellos la habían visto y enseguida dijeron: 'Oh Thor está aquí'. Comenzaron a abuchearme mientras andaba por las celdas. ¡Estaba siendo abucheado! No era algo ofensivo, solo un poco intimidante", añadió.

Pero a pesar del miedo, Chris cree que la visita fue muy útil.

"¡Es un mundo diferente! Me sirvió para ver cómo entras en una prisión como una persona y sales completamente diferente, como le ocurrió a mi personaje. Fue beneficioso ver eso. Es un idioma completamente diferente", concluyó.