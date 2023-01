Chris Hemsworth se sintió 'más enamorado' de Elsa Pataky tras tener hijos

Aunque Chris Hemsworth se casó completamente enamorado de Elsa Pataky en 2010 reconoce que sus tres hijos -India (3) y los mellizos Sasha y Tristan (1)- hicieron a la pareja afianzar aún más su relación.

"Una vez que tuvimos hijos fue: 'Estamos en marcha. Esto es'. De repente sentí un mayor aprecio por mi mujer. Se convirtió en ella misma cuando tuvimos hijos. Verla ejerciendo de madre me hizo enamorarme aún más de ella. Ella me mantiene cuerdo. Yo me quejo de cosas y ella se pone manos a la obra", cuenta el actor de 32 años.

La feliz familia, que solía residir en Los Ángeles, se trasladó meses atrás a Australia porque a Chris Estados Unidos le resultaba "asfixiante".

"Llevamos cuatro o cinco meses y es increíble. Estar en LA -y no tengo de qué quejarme porque me ha dado mucho ese lugar- te recuerda constantemente cosas de la industria del cine, cada paso que das en la calle. Hay carteles de películas en las que no estás, en las que te gustaría estar o en las que estás. Todo el mundo que conoces habla del negocio y es asfixiante. Estar de vuelta te hace notar la diferencia. Te sientes como un ser humano de nuevo", contaba el pasado enero a news.com.au.