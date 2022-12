Chris Hemsworth permite que su hija le pinte las uñas y los labios

El actor Chris Hemsworth permite que su hija mayor India (2) -fruto de su matrimonio con Elsa Pataky, con la que también es padre de los mellizos Sasha y Tristán (10 meses)- y los primos de la pequeña lo usen como modelo en sus juegos, en los que les deja incluso que le pinten las uñas y los labios, tal como contó a Jimmy Fallon en el programa 'The Tonight Show' cuando este le mostró un vídeo en el que su hermano Liam Hemsworth aparecía con las uñas pintadas.

"Nos pintamos las uñas los unos a los otros. Mi hija y mis sobrinas pintan las uñas de todos, así que en realidad yo también tenía las uñas pintadas. Fue en época de Navidad. Eso es lo que sucede cuando tienes un montón de niñas juntas. Te ponen pintalabios, te maquillan la cara y te pintan las uñas", contó Chris, advirtiendo al presentador -padre de Winnie (18 meses) y Frances (seis semanas) junto a su mujer Nancy- que eso le pasará a él también.

"Ya te tocará. Tienes dos niñas. Es una de las ventajas", añadió.

Chris fue recientemente nombrado el Hombre Vivo Más Sexy por la revista PEOPLE, pero el actor de 31 años quedó decepcionado con el premio ya que no le otorgó ningún trato de favor en casa.

"Aparcamiento gratuito, panecillos gratis, que no tenga que pagar impuestos... Probablemente me hizo más daño que bien, para ser honesto. Pensé que me iba a dar un poco de margen de maniobra en casa pero me fui directamente a los pañales y a los platos", bromeó.