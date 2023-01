Chris Hemsworth niega que su hermano haya vuelto con Miley Cyrus

No se ha mostrado muy confiado, pero aun así el actor Chris Hemsworth se ha atrevido a decir que no cree que su hermano Liam haya retomado su relación con la siempre polémica Miley Cyrus.

"[¿Que si están saliendo?] No que yo sepa", respondió Chris en el programa 'The Kyle and Jackie O Show'.

Sin embargo, el intérprete australiano -padre de India (3) y Sasha y Tristan (1) con su mujer Elsa Pataky- admite que siempre es el último en conocer los detalles de la vida personal de su hermano.

"Me enteraría a través de la prensa. Así es como me entero la mayoría de las veces", añadió.

Miley y Liam -quienes se conocieron en 2009 en el rodaje de 'La última canción'- han desatado los rumores de una posible futura boda después de que ella fuera vista luciendo un llamativo diamante en el dedo anular.

"Miley dice que está deseando ser la Sra. Hemsworth y quiere casarse lo antes posible, a lo mejor esta primavera. ¡Dice que quiere la boda más grande que jamás se haya celebrado!", contaba recientemente una fuente a la revista Life & Style.

Además, se avivaron más las especulaciones después de que se viera a la pareja besándose en la fiesta de la gala de los Globos de Oro.

Miley y Liam vivieron un intenso noviazgo que les llevó a anunciar su compromiso en 2012, unos planes que decidieron cancelar un año más tarde.

