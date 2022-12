Chloë Moretz no quiere que sus fans se obsesionen con la fama

La actriz Chloë Moretz ha publicado una sincera declaración en Twitter animando a sus fans más jóvenes a perseguir sus "sueños más salvajes" en lugar de a obsesionarse con la fama.

"No hay caballo ganador aquí... pero es realmente duro para mí mirar a mi alrededor a mi propia generación y ver que la mayoría de la gente joven no siente la necesidad de luchar por sus sueños más salvajes, de lograr lo imposible, pero en cambio encuentran más apetecible la fama y los excesos. Estamos simplemente limitándonos a nosotros mismos. Todos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, estamos en el momento de las mentes y las almas. No dejéis que el estado de nuestro mundo socialmente dirigido os perturbe de ser quienes realmente sois. Nunca olvidéis que podéis ser quienes vosotros queráis, y podéis conseguir cualquier cosa que se plantee vuestra mente y vuestro corazón. Estamos en un momento en el que todo es posible", publicaba la intérprete en una serie de tuits.

Chloë también quiso invitar a los jóvenes a leer y ver películas para descubrir el mundo que les rodea.

"Aprovechaos de esto, hagan sus sueños realidad. Lean cada libro que puedan, aprendan de cada persona con la que estén en contacto, todo lo que hay a su alrededor es un regalo. Disfrútenlo. Sean quienes queráis ser y cuando queráis serlo", añadía.

Por: Bang Showbiz