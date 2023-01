Chiwetel Ejiofor cree que su nombre le ayudó a triunfar como actor

Al actor Chiwetel Ejiofor le aconsejaron que cambiase su nombre en los inicios de su carrera para evitar que le ofrecieran únicamente papeles de africano a pesar de haber nacido en Londres de padres nigerianos. Sin embargo, él no hizo caso a las recomendaciones y ahora está convencido de que su nombre ha jugado un papel vital para ayudarle a cultivar una carrera en distintos continentes.

"No podía entender cuál era el problema [con que me dieran papeles de africano]. Quiero decir, por qué no. ¡Vamos a hacerlo! Parecía que ellos pensaban que era algo negativo, pero a mí me ha permitido trabajar en África, en Inglaterra y en Estados Unidos", revela el intérprete a la revista Red.

Publicidad

Aunque Chiwetel -que acaba de estrenar la película 'Marte' junto a Matt Damon- lleva trabajando desde los 15 años en producciones teatrales, jamás se le ocurrió soñar con dar el salto a la gran pantalla.

"No pensaba que tuviera ni una oportunidad de ser actor de cine. Mi objetivo era intentar entrar en la Royal Shakespeare Company o en el Teatro Nacional. Nunca se me pasó por la cabeza la idea de ser una estrella", añade.

A la madre de Chiwetel no le hizo ninguna gracia la idea de que su hijo, que además era buen estudiante, se dedicase al mundo de la actuación, pero sus quejas resultaran inútiles.

"Tenía buenas notas, así que ella quería que al menos fuera a la universidad. Pero con 15 años ya era bastante exigente y tenía mucha voluntad. Conseguí una beca para MALDA y dije que me mantendría trabajando un poco por allí y por allá. Ya lo tenía todo decidido", explica el actor, que no cree que hubiese sido capaz de todas maneras de dedicarse a una profesión más conectada con el mundo real, como la de su hermana, que es reportera: "Soy demasiado sensible para dedicarme a lo que hace mi hermana. Ella interactúa con la realidad política y social. Me volvería totalmente loco".