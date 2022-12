Chisme: Antonio Banderas pelea como nadie

El actor malagueño interpreta a Galgo en 'Los Indestructibles 3', un papel que le ha demandado mucho físicamente pero en el que se ha sentido muy cómodo, probablemente por sus habilidades naturales y por su gusto por el deporte.

"Tengo un rifle y uso un montón de técnicas de pelea que aprendí hace años. Traté de poner en práctica las máximas posibles. Tengo ciertas habilidades. Creo que soy bueno en el terreno de la expresión corporal, las peleas y cosas así. Es algo innato, quizá porque me encantan los deportes. Siempre que tengas un buen coreógrafo para eso, y lo teníamos, es relativamente fácil hacerte con ello, al menos para mí", explicó en collider.com.

A sus 53 años Banderas no tiene más remedio que considerar bien qué proyectos acepta, pero al mismo tiempo disfruta haciendo frente a nuevos retos.

"Básicamente, tienes que estar en forma. Y luego tienes que tener un punto de locura si vas a hacer algo de acción. Yo por ejemplo hice algo que no debería haber hecho. A mi edad me puse a correr unos 50 metros mientras había explosiones por todos lados, el edificio entero estaba temblando y cosas así. Pero lo haces. Al mismo tiempo solo me gusta hacerlo si tengo la posibilidad de reírme un poco de mí mismo", añadió.