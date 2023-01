Cher podría lanzar un nuevo álbum a finales de este año

Además de haber rodado recientemente la secuela de la cinta 'Mamma Mia' y de haberse involucrado personalmente en las novedades que presentará su musical 'The Cher Show' cuando aterrice en Broadway dentro de unas semanas, la cantante y actriz Cher ha revelado este lunes que, en solo unos meses, podría añadir una nueva colección de canciones a su dilatada discografía.

"Creo que el nuevo disco llegará en septiembre", ha revelado la artista a través de una sorprendente publicación en Twitter, aunque más asombrosa incluso ha sido su posterior confesión sobre las inseguridades que le embargan estos días ante los cambios que, con el paso de los años, ha experimentado su distintiva voz.

"Estaba aquí escuchando algunas de las pistas en las que he estado trabajando y me parecen tan diferentes a las originales. Me da un poco de miedo, la verdad, creo que mi voz ha cambiado demasiado", ha reconocido ante sus millones de admiradores de la esfera virtual.

Al margen de ciertas dudas y momentos de vulnerabilidad, la incombustible estrella de 72 años está decidida a publicar cuanto antes al sucesor de su más reciente trabajo, 'Closer to the Truth', para que sus fans no tengan que esperar más de cinco años antes de escuchar nuevo material discográfico de su gran ídolo.

"Suena todo muy diferente, pero creo que muchas de las canciones que ya hemos hecho son especialmente buenas. A todos los que ya las han escuchado les gustan mucho, pero claro, agradar a los amigos es fácil. Espero que a ustedes también les gusten", les ha dirigido por medio de su cuenta personal.

Por: Bang Showbiz

