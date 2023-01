Chenoa se defiende en las redes sociales de los reproches de su padre biológico

Dispuesta a no permitir que ningún debate paralelo a su carrera musical acabe afectando a su vida cotidiana o a su estabilidad emocional, la cantante Chenoa ha compartido con todos sus seguidores de Instagram un escueto pero vehemente mensaje en el que deja muy claro que no piensa sacrificar su "felicidad" por terceras personas, una nueva muestra de fortaleza motivada por la reciente aparición televisiva de su padre biológico, José Carlos Corradini, en la que este le echaba en cara no haberle ayudado a conseguir trabajo para poder afrontar sus acuciantes problemas económicos.

"He decidido ser feliz en defensa propia", reza la publicación que incorporó a su perfil de la famosa red social y que, a pesar de que no hacía referencia directa a tan espinoso asunto, fue rápidamente interpretada por todos sus seguidores como una sutil réplica a las palabras de su progenitor, con quien lleva muchos años sin mantener relación de ningún tipo.

Al igual que hizo ante el revuelo que generó la supuesta 'cobra' que David Bisbal le hizo sobre el escenario del concierto reencuentro de los concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', la artista mallorquina ha demostrado una vez más que con un sencillo texto es capaz de expresar su visión sobre lo que acontece y, al mismo tiempo, dejar muy claro que no tiene intención alguna de seguir alimentando cualquier polémica relativa a su ámbito más íntimo, como la que ahora ha intentado crear su propio padre.

"No quiero plata, quiero trabajo. Es lo único que le he pedido. Chenoa ha dado trabajo a su hermano, a su madre, a la pareja de su madre...", revelaba Corradini en el programa de Telecinco 'Sálvame Deluxe'.

De hecho, fiel al optimismo que la caracteriza y a esa actitud combativa que la lleva a afrontar con valentía las adversidades, la estrella de la música ha dado por zanjado el asunto este lunes al desear a todos sus admiradores -y probablemente también a aquellos que se han propuesto perturbar su tranquilidad- un comienzo de semana muy productivo y lleno de belleza.

"Que hoy te pase de todo y que sea bonito", escribió en la misma plataforma, poniendo de manifiesto que se encuentra exclusivamente centrada en los próximos conciertos que ofrecerá a finales de mes en Barcelona y Almería.

Por: Bang Showbiz