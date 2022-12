Chayanne no le teme al virus del Ébola

Chayanne es consciente de la importancia crucial que tuvo su éxito en España a la hora de cimentar su carrera a nivel internacional, una deuda que intenta saldar de alguna manera mimando especialmente a su amplia base de admiradores en el país, por lo que no se planteó en ningún momento cancelar su visita promocional tras confirmarse el primer caso de Ébola.

"Llegué el martes de Miami a Barcelona. El miércoles nos lo pasamos trabajando, pero el martes ya oí sobre el Ébola. Después de trabajar salí a correr por la playa, había mucha gente corriendo. Me miraban como preguntándose: '¿Es él o no?'. Lo del Ébola lo escuchaba en la radio, pero no me preocupó. Lo mejor que se puede hacer es eso, hablar mucho del tema. Sobre todo hay que dar orientación e informar de cómo se puede llegar a contraer el virus, para que uno pueda caminar tranquilo.

De todas formas, yo no dejaría de venir a España por un pánico tan grande", aseguró al portorriqueño al periódico Quién.

Sin embargo, el viaje del artista ha acabado siendo bastante más agitado de lo que él mismo hubiese podido prever a causa de un rumor que comenzó a correr este fin de semana en las redes sociales, que aseguraba que Chayanne había muerto a causa de un infarto en el hospital Mercy de la ciudad de Miami.

Finalmente, el propio cantante acabó viéndose obligado a desmentir la noticia enviando un tuit al periódico Huffington Post en el que confirmaba su buen estado de salud.

"Hola amigos, esa noticia es falsa. Me encuentro ahora en España promocionando 'En Todo Estaré'"

Por: Bang Showbiz