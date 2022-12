Charlize Theron deja una propina de 96 dólares en una heladería

Aunque la famosa Charlize Theron puede presumir de tener uno de los cuerpos más tonificados de la meca del cine, al mismo tiempo no duda en dejar de lado su estricta dieta cuando le apetece disfrutar de un delicioso yogur helado. Esto explica que la oscarizada intérprete acudiera recientemente a una heladería de Los Ángeles para combatir las altas temperaturas de la ciudad con un refrescante postre, a pesar de que no llevaba la cartera encima.

"Charlize Theron entró en nuestro local y nos pidió un helado pequeño con sirope que cuesta 3.75 dólares (casi 3 euros), advirtiéndome de que estaba de paseo por la zona y de que se había dejado el bolso en casa. Nos prometió que volvería en una hora para pagarnos y se metió rápidamente en su coche. Yo no sabía si de verdad iba a regresar", comentó una de las empleadas que le atendió al portal de noticias TMZ.

Pero la conocida estrella de cine -quien tiene un hijo de dos años, Jackson- no solo cumplió con su palabra haciendo gala de una gran puntualidad, sino que además decidió compensar a los camareros por la tardanza con un billete de 100 dólares que, además de pagar la cuenta, les ofrecía una llamativa propina de 96 dólares que causó estupor.

"Tal y como me prometió, volvió y pagó su cuenta con intereses, mucho mejor que un fondo de inversión. Gracias, ¡gracias Charlize! La propina ha sido uno de los gestos más generosos que han tenido conmigo en toda mi vida, aunque lo que me alegra realmente es que pagara el yogur helado, porque si no, lo habría tenido que pagar yo con mi dinero", confesó la emocionada trabajadora.