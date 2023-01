Cate Blanchett odia las selfis y las redes sociales

La actriz Cate Blanchett no puede evitar pensar que los selfis y todos los aficionados a ellos y a las redes sociales son ligeramente "patéticos" porque, desde su punto de vista, demuestran lo mucho que les importa lo que piensen los demás de ellos.

"No paramos de sacarnos fotos de nosotros mismos para mandárselas a otras personas y ver si les gustan. Es patético, el simple hecho de preocuparte por lo que otra gente pueda pensar de ti. No lo soporto. Por supuesto que quieres que la gente vea la película que acabas de hacer, y claro que quieres que les guste. Pero yo no voy por ahí preguntando: '¿Les gusta mi aspecto?'. Simplemente tienes que decir. 'Esto es lo que estoy haciendo ahora mismo'", afirma la intérprete a Yahoo! Beauty.

Publicidad

Cate también considera que las plataformas como Facebook o Twitter contribuyen a fomentar la rivalidad y los celos.

"Es algo demasiado grande. ¡Dale a me gusta! ¡Dale! Eso de 'me gusta', 'no me gusta' es como de patio de colegio. No puedo comprender por qué hay adultos que participan en ese tipo de mi*rdas", añade Cate, que sin embargo también es consciente de que existe un lado positivo de las redes sociales: "Internet tiene una cualidad subversiva y creo que proporciona una buena herramienta para conectar. Lo malo es que las redes sociales dividen y enfrentan a las personas muy rápido y fomenta un sentimiento de que la vida de los otros es mejor que la de uno".