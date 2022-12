Casper Smart solo quiere tener “diversión” con Jennifer López

"Solo estamos divirtiéndonos, siendo nosotros mismos. Eso es todo", revela el bailarín a la Revista People.

En el fondo, Casper no ha tenido demasiado tiempo para disfrutar de su soltería, ya que tras su ruptura con ‘la diva del Bronx’ se embarcó en el rodaje de la película 'Street', que le obligó a encerrarse en el gimnasio durante varias horas al día.

"Me dedicaba a entrenar y a ensayar las peleas durante una hora y media cada día, y después tenía que rodar durante 12 horas. Después de grabar, alrededor de las doce o la una de la madrugada, me iba otra hora u hora y media más al gimnasio y al acabar me metía en la sauna durante quince minutos. Después dormía unas seis horas y a empezar de nuevo", explica Casper.

Por su parte Jennifer ha reconocido que su relación con el bailarín se encuentra en una fase confusa en la que ni ella misma es capaz de decir si han vuelto juntos o no.

"¿Nunca has estado en un momento de tu vida en el que no lo tienes claro? ¿En el que no estás segura de las cosas? Bueno, pues eso es todo. No estoy segura de nada. Soy una mujer adulta. Cuando tenga algo importante que anunciar, lo haré. Diré: '¿Sabéis qué? Esto está sucediendo'. Pero ahora mismo me siento como... me siento yo misma", aseguraba la cantante en el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.