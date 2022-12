Casper Smart: 'Jennifer Lopez borda mis coreografías'

Al coreógrafo Casper Smart le gusta la positividad que desprende su intermitente novia Jennifer Lopez (45) a la hora de trabajar, además de su calidad, unas características que comparte con otros de los clientes favoritos del bailarín.

"Tengo un top cuatro [de mis preferidos]. Nicki (Minaj) y yo encajamos muy bien y me encanta su música. Nick Jonas es muy joven pero está muy centrado y es genial trabajar con él. Jennifer borda todo lo que le doy. Jessie J es como una humorista, es graciosísima", desveló el bailarín de 28 años a la revista PEOPLE.

A pesar de trabajar con algunos de los artistas más destacados de la industria musical, Casper es consciente de que su duro trabajo no siempre está envuelto en glamour.

"Estaba en el vídeo de Ariana (Grande) de 'Love Me Harder', y me preguntó si me podía meter con ella en la caja de arena para ayudarla con sus movimientos. Destrocé completamente los Louboutins de 1.200 dólares que llevaba puestos", confesó.

Tanto Jennifer como Ariana han sido acusadas de actuar como divas en el pasado, y a pesar de que Casper prefiere no opinar sobre su comportamiento, tiene su propio método para lidiar con gente exigente.

"Por mucho que quieras que sea tu espectáculo, no eres tú quien sale al escenario. Puedes defender tu postura, pero si se descarta, se descarta, y eso es así. Tienes que lidiar con eso".

Por: Bang Showbiz