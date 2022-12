Casper Smart felicita a su 'osito' Jennifer Lopez por su cumpleaños

El estatus sentimental de Jennifer Lopez y su novio Casper Smart continúa siendo un misterio para cualquiera que no sea ellos dos, pero eso no le ha impedido al bailarín felicitar públicamente este 24 de julio a su "osito" por su 46 cumpleaños.

"¡Feliz cumpleaños a mi osito!", escribió Casper en su cuenta de Twitter.

Aunque la pareja puso, supuestamente, punto final a su relación en verano del año pasado, desde entonces se les ha podido ver juntos en varias ocasiones, incluyendo en el estreno de la película 'Home' -en la que Jennifer puso voz a uno de los personajes y Casper trabajó como asesor de las escenas de baile- tras el cual fueron fotografiados marchándose juntos mientras el bailarín llevaba en brazos a Max -hijo de Jennifer y su exmarido Marc Anthony- y la cantante les seguía de cerca acompañada de su pequeña Emme.

Por si esto no fuera suficiente para hacer saltar las alarmas sobre una posible reconciliación entre ellos, también hay que sumar el detalle de que la mejor amiga de Jennifer, Leah Remini, acaba de desmentir los rumores que apuntaban a que la diva del Bronx quería retomar su relación con su exprometido Ben Affleck después de que se conociera hace unas semanas que su matrimonio con Jennifer Garner había concluido.

"En realidad no lo sé. Incluso si lo supiera, no diría nada porque sería raro que comentase nada sobre la vida de otras personas. Pero no, no está sucediendo nada que yo sepa", aseguraba este miércoles Leah en el programa 'Watch What Happens Live', en el que dio a entender que Jennifer no está ya soltera al decir: "Él [Ben] está casado y ella mantiene una relación".

Por: Bang Showbiz