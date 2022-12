Carlos Vives felicita a su 'hermano' Marc Anthony en su cumpleaños

La bonita amistad que existe desde hace años entre Carlos Vives y Marc Anthony ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en un vínculo fraternal. Por eso, Vives ha querido ser uno de los primeros en felicitar este miércoles al cantante por su 47 cumpleaños con un emotivo mensaje.

"Que la vida siga rodando con todas las bendiciones, rodeado del amor de los tuyos te desea tu hermano mayor... Feliz cumpleaños, Marc", le dedicó Carlos desde su cuenta de Instagram junto a una fotografía de los dos cantando sobre el escenario.

En breve los dos intérpretes volverán a reencontrarse para salir de gira juntos con el tour 'Unido2'. Aunque en un principio puedan parecer tan diferentes como la noche y la mañana, los dos disfrutan siempre a fondo de sus colaboraciones, a pesar de que obligan a Vives a vestir de forma más elegante para estar a la altura de su amigo.

"Mi señora me pidió que me vistiera muy elegante hoy porque venía Marc. Marc se bajó del yate y yo amanecí esta mañana frente al mar y estaba también como Marc, en chancletas. Pero mi señora me dijo: 'No, vístete bien, ponte los zapatos negros, ¡con glamour!'", bromeaba Vives durante la conferencia de prensa que ambos ofrecieron en Miami el pasado mes de marzo para presentar su gira.