Carlos Vela no está interesado en encontrar una novia española

Su estancia de más de dos años en España no ha hecho más que contribuir a aumentar la fama de eterno soltero del delantero Carlos Vela, quien a día de hoy continúa estando más centrado en su carrera futbolística en la Real Sociedad y en aprovechar al máximo su juventud que en encontrar de una vez por todas el amor.

"De momento estoy solterito. Ahí estamos, con amigas y todo eso, pero nada serio", confesó el futbolista mexicano al portal Quién, aclarando de paso que no tiene ninguna intención de cambiar de estado sentimental en un futuro inmediato: "En mis ratos libres, si me dan ganas, salgo. Soy joven, si no lo hago ahora, cuándo lo voy a hacer. No lo voy a hacer cuando tenga cincuenta y una familia ya".

El hecho de que en su país adoptivo no goce de la misma popularidad que en su México natal ha ayudado sin duda a que Vela pueda disfrutar a fondo de su tiempo con la mayor tranquilidad, lo que habrá contribuido a que por el momento su relación más estable sea la que mantiene con su perro.

"Aquí [en España] puedo ir por la calle tranquilo, comer en cualquier lugar, estar en una terraza... Voy a tomar un café con los amigos a hablar un rato y pasar el tiempo, porque en casa solo me espera mi perrito", bromeó.