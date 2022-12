Carlos Giraldo llega a La Red para seguir dando sus mejores chismes

Desde el pasado sábado 31 de agosto y en adelante, todos los fines de semana, los cuatro chismositos de la pantalla de Caracol Televisión contarán con un nuevo integrante: Carlos Giraldo. El mono chismoso de la televisión colombiana llega para complementar el equipo y darle ese toque particular que lo ha caracterizado por 15 años al servicio de la información del entretenimiento.

"Siento una alegría enorme al hacer parte de este equipo de profesionales que está mandando la parada en este momento, en cuanto a programas de entretenimiento de este tipo en la televisión colombiana. Me he sentido muy bien y espero que los televidentes me reciban de la misma manera. Nos conocemos con todos desde hace mucho tiempo, por lo que no creo que vaya a ser muy complicado acoplarnos" aseguró Carlos con respecto a su reciente ingreso a La Red.