Carlos Baute no soporta las altas temperaturas

A pesar de su condición de venezolano y de ídolo latino, al cantante Carlos Baute nunca le han agradado las altas temperaturas del verano. Tanto es así, que cada vez que se aproximan los meses estivales, el artista trata de escaparse directamente a la playa para sobrellevar el calor refrescándose a la orilla del mar.

"Me gusta el clima fresco, no me gusta el calor, aunque sea venezolano y siempre se piense que nos encanta el verano. Me gusta el calor en la playa, pero estar en la ciudad con temperaturas altas es insoportable. Mis estaciones favoritas son la primavera y el otoño", señaló el artista a la emisora Radio Disney México.

El carismático intérprete -casado desde hace casi dos años con la modelo Astrid Klisans- disfruta de una de las etapas más prolíficas de su vida tanto en su faceta profesional como personal, por lo que reconoce que la felicidad que siente diariamente le hace considerarse una persona "afortunada".

"Soy totalmente feliz. Me hace sonreír la salud, tener al amor de mi vida a mi lado, mi familia y mi trabajo. Es una suerte que teniendo más de 20 años de carrera todavía esté en la radio hablando de la música que compongo, soy un afortunado porque sobrevivo haciendo lo que más me gusta. Para mí hacer canciones no es un trabajo, es una pasión", explicó en la misma entrevista.

Carlos Baute es además un entusiasta de los viajes y le encanta conocer lugares exóticos siempre que tiene oportunidad, por lo que entre sus próximos planes turísticos se encuentran destinos tan "interesantes" como China y Japón.

"Me gustaría conocer más Asia; estuve en India y en Dubái hace poco, pero no conozco Japón ni China. Me parecen dos países muy interesantes, así que espero poder conocerlos pronto", aseguró el afamado cantante antes de apuntar que un objetivo esencial de sus viajes consiste en descubrir a fondo la gastronomía local.

"Mi comida favorita es la que esté presente en la mesa, como de todo, pero me encanta conocer nuevos platos, recetas y tradiciones culinarias de todo el mundo", concluyó.