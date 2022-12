Cara Delevingne no se desnudará en el cine

La modelo Cara Delevingne está ansiosa por dar el salto a la gran pantalla tras experimentar un satisfactorio debut televisivo en la serie británica 'Timeless', pero eso no significa que la irreverente maniquí esté dispuesta a triunfar en el cine a cualquier precio, ya que ahora confiesa haber rechazado varios papeles que requerían todo tipo de escenas en las que debía aparecer desnuda.

"He recibido muchas ofertas de películas en las que tendría que quitarme la ropa. Pero tengo unos valores morales a los que no estoy dispuesta a renunciar por mi carrera profesional, así que no me lo pienso mucho a la hora de rechazarlos", declaró al periódico Daily Mirror.

Pese a que su popularidad se ha cimentado sobre las pasarelas de todo el mundo, la estrella confiesa que su gran pasión siempre ha sido la de triunfar en el mundo del cine, un negocio del que ha aprendido mucho gracias a su relación sentimental con la actriz Michelle Rodriguez.

"La primera vez que me subí a un escenario fue porque quería ser artista y entretener a la gente. Es lo único que siempre he querido hacer, y por eso participar en esta serie ha sido un sueño hecho realidad. Prefiero actuar a trabajar como modelo, aunque así empecé mi trayectoria y nunca renegaré de ello. Agradezco a la moda todas las puertas que me ha abierto en la industria del espectáculo, pero ya es hora de decidir mi propio rumbo", aseguró al mismo medio.

Antes de convertirse en imagen de exclusivas marcas como Burberry o Chanel, la joven modelo probó suerte en el mundo de la actuación presentándose a todo tipo de audiciones, pero su incapacidad para lidiar con el fracaso fue lo que hizo que, de forma temporal, decidiese abandonar ese camino.

"Traté de conseguir varios papeles en películas antes de empezar a trabajar como modelo, pero no podía superar el hecho de que me rechazaran. Cuando no conseguía un papel, tardaba semanas en superarlo. Ahora todavía sigue afectándome, pero ya no es tan dramático", concluyó.