Camila Cabello lloró al visitar la casa de Michael Jackson

La componente del grupo Fifth Harmony Camila Cabello no pudo evitar emocionarse profundamente al visitar este fin de semana la casa de dos habitaciones en la que crecieron el cantante Michael Jackson y sus ocho hermanos en Gary (Indiana) porque le recordó sus propios orígenes humildes y las dificultades que tuvo que afrontar para triunfar en la industria de la música, tal y como le sucedió al rey del pop.

"Ayer, en Indiana, tuvimos la oportunidad de visitar por dentro la casa en la que creció Michael Jackson. Sobra decir que me puse a llorar. Me hizo pensar en todos esos niños de pueblos pequeños que piensan que no tienen una verdadera oportunidad de cumplir sus sueños por culpa de sus circunstancias. Lo sé porque yo provengo de un país completamente diferente y pensé que no tenía ninguna oportunidad: no tenía dinero, ni contactos, ni esperanza. Nada", explicó la intérprete en su cuenta de Twitter.

Camila quiso aprovechar su experiencia para recordar a sus seguidores que todo es posible si uno se esfuerza lo suficiente.

"Da igual que vengas de La Habana, de Cuba, de Miami, de Tejas, de Los Ángeles o de Gary, en Indiana. Puedes ser quien quieras ser si trabajas duro", añadió.

A pesar de la fama que ha alcanzado junto a Fifth Harmony, Camila no ha olvidado los sacrificios que tuvo que realizar su madre para intentar darle un "futuro mejor" en Estados Unidos tras abandonar su Cuba natal y residir brevemente en México cuando ella era pequeña.

"Mi madre llegó conmigo a Estados Unidos con la ropa que llevaba puesta y nada más. Quería darme un futuro mejor. Nos mudamos a Pinecrest, en Miami, y consiguió meterme en una de las mejores escuelas públicas", explicaba la joven cantante al periódico Miami Herald.

Por: Bang Showbiz