Camila Cabello se arrepiente de haber sido tan sincera al hablar de su vida personal

La cantante Camila Cabello ha aprendido la lección después de tener que lidiar con el revuelo mediático que provocó el final de su noviazgo con Austin Mahone en noviembre de 2014 apenas unas semanas después de que ella confirmara públicamente su relación, por lo que ahora es más cauta a la hora de responder preguntas sobre su vida sentimental.

"He aprendido que no quiero seguir siendo tan abierta acerca de mis relaciones sentimentales. Con la primera pensé que podía aferrarme a la normalidad, en plan: "Sí, estamos saliendo juntos", igual que si estuviera en el instituto y se lo estuviera contando a mis amigos. Pero en el instituto no hay noticias por todas partes cuando rompes con alguien, y tampoco se te acerca la gente para preguntarte qué ha pasado o para darte su opinión. Me sentí como si la relación ya no nos perteneciera a nosotros, me parecía que era de los demás", explica la joven en una entrevista a Teen Vogue.

Desde aquel desengaño amoroso, Camila intenta proteger sus relaciones sentimentales para que no sean examinadas con lupa en las redes sociales por sus seguidores más curiosos.

"Después de eso, salí con otras personas y nadie supo que nos estábamos viendo, porque no quería que hubiera ningún tuit ni ningún selfi nuestro, ni fotos paseando de la mano, quería que fuera algo solo mío y de esa persona. Solo hubiera habido fotos nuestras si hubiese estado con esa persona mucho tiempo y estuviera segura de que nuestra relación era especial y lo suficientemente fuerte [para soportar el escrutinio mediático]", añade.