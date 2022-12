Calvin Harris y Taylor Swift disfrutan su idilio de amor

El disc-jockey Calvin Harris quiso sorprender a su novia Taylor Swift con una visita a la fábrica de cerveza Guinness este martes, aprovechando que la cantante se encontraba en Irlanda para ofrecer un concierto en Dublín en el marco de su gira mundial.

"A Taylor le encantan los viajes improvisados, especialmente si son en una ciudad que todavía no conoce del todo bien. Consiguieron pasar desapercibidos, así que los fans no les molestaron. Parecía que se lo estaban pasando muy bien rodeados de todo ese alcohol", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Durante esta semana Taylor y Calvin también han podido disfrutar de una cita doble junto al exnovio de la cantante, Joe Jonas, y la nueva pareja de este, la modelo Gigi Hadid. Los cuatros amigos compartieron un paseo en barco por el Támesis acompañados por la maniquí Karlie Kloss, a quien curiosamente también se relacionó sentimentalmente con Joe en 2011. A pesar de sus pasados romances, el quinteto pareció pasárselo estupendamente bien durante su aventura londinense, que Taylor quiso compartir en sus redes sociales.

"Un dato curioso: Karlie es una historiadora/guía no oficial de Londres. Más o menos", escribió Taylor en su cuenta de Instagram.

Por Bang ShowBiz