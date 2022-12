Caitlyn Jenner podría ir a cárcel para hombres por su accidente de tráfico

Aunque Caitlyn Jenner tiene grandes esperanzas de que el proceso judicial en el que se encuentra inmersa actualmente demuestre que no fue la culpable del accidente de tráfico en el que se vio envuelta el pasado mes de febrero en Malibú, es consciente de que "en el peor de los casos" podría ser condenada a cumplir un año de cárcel en una prisión para hombres.

"Eso es solo en el peor de los casos, no sé qué pasará. Ya veremos. Pero es un problema muy grande que puedan llegar a poner a mujeres transexuales en la cárcel para hombres. Son cosas que estamos intentando abordar", asegura Caitlyn durante su entrevista en el programa 'Today'.

La muerte de una mujer, Kim Howe, en la colisión múltiple en la que se vieron envueltos tres vehículos -incluyendo el coche de Caitlyn- ha supuesto un duro revés emocional para la estrella televisiva a pesar de que está convencida de que el accidente no se produjo porque ella estuviese circulando demasiado rápido.

"Recuerdo muy poco del accidente, básicamente recuerdo que sucedió y nada más. Obviamente estamos en pleno litigio y no puedo hablar de ello. Pero nunca superas una tragedia así, simplemente aprendes a vivir con ella lo mejor que puedes. Iba por debajo del límite de velocidad, a 46 millas por hora en una carretera de 50. Mi airbag ni siquiera saltó. Probablemente lo único que habría necesitado sería medio segundo más de tiempo", recuerda.

Otra polémica en la que se ha visto envuelta recientemente la protagonista del reality 'I Am Cait' ha sido la aparición de una serie de disfraces inspirados en su famosa portada de la revista Vanity Fair, con la que se presentó por primera vez ante el mundo como mujer. Pese a que el disfraz en cuestión levantó ampollas entre la comunidad transexual, a Caitlyn no le parece "ofensivo" y por tanto no está dispuesta a desperdiciar su tiempo pensando en el tema.

"Entiendo la broma, no me parece ofensiva. Sé que a la comunidad trans sí se lo parece y sé que se ha mostrado muy crítica al respecto. A mí me parece bien, para ser honesta. Aunque sí que podrían haber elegido un modelito mejor para el disfraz. ¡Podría haberlo hecho yo misma! Pero hay que disfrutar la vida porque es muy corta, no puedo enfadarme demasiado por ese tipo de cosas", añade.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, a Caitlyn tampoco le molesta que la gente utilice pronombres masculinos para referirse a ella porque comprende que pueda resultarles difícil comprender su situación.

"Para ser honesta, yo soy muy permisiva con la gente. La comunidad trans se preocupa más, tienes que decir los pronombres bien y esto y lo otro. Yo soy mucho más tolerante. Sé que a la gente le cuesta mucho entender todo esto y no pasa nada por ello".

Bang Showbiz.