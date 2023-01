Bruno Mars tilda de 'diva con muchos aires' a Adele

Aunque el famoso Bruno Mars no podría haber quedado más satisfecho con el resultado de su colaboración con Adele en el tema 'All I Ask', incluido en el disco '25' de la cantante, la actitud de "diva" de la británica no terminó de encajar con su propio carácter más relajado durante el proceso de grabación.

"Entró en el estudio con muchos aires, es una diva, y no tiene ningún problema en decir: 'No me gusta esto, no quiero hacer lo otro...'", recordó el cantante en la emisora neoyorquina KTU 103.5 FM, asegurando sin embargo que ello no implica que no esté deseando volver a trabajar con Adele en un futuro: "No sé a qué está esperando. ¡Vamos, Adele! Mándame un correo electrónico o algo, ¡avísame!".

Publicidad

Pese a que entre los dos artistas no se produjo una química instantánea, una vez dentro del estudio de grabación consiguieron conectar y ponerse manos a la obra rápidamente debido en parte a la impresión que causó en Bruno el increíble talento de la cantante.

"En cuanto cantamos un par de notas todo empezó a fluir, y de ahí salió la canción. Hubo un momento en el que ella estaba cantando y, te juro que no exagero, el agua de las vasos estaba vibrando... ¡Como en esa mítica escena de 'Parque Jurásico' cuando se acerca el Tyrannosaurus Rex! Tiene unas cuerdas vocales impresionantes, es una superestrella", afirmó más conciliador.

Por el momento, una hipotética nueva colaboración de Adele y Bruno Mars tendrá que esperar, ya que la intérprete se ha propuesto poner en pausa su carrera profesional para centrarse completamente en su hijo de 3 años, Angelo.

"Angelo es lo primero para Adele, lo más importante de su vida. La ha acompañado a todas partes durante la gira, pero el año que viene empieza el colegio y ya no podrá viajar con ella a ningún sitio. Adele no quiere perderse la infancia de su hijo y no le supone ningún sacrificio dejar de hacer giras. En este momento cree que no volverá a hacer otra gira mundial hasta dentro de diez años", señalaba recientemente una fuente al diario The Sun.