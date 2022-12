Bruce Jenner se emociona al saber que ya no es el albacea de su exmujer

Al ex atleta olímpico Bruce Jenner se le saltaron las lágrimas durante un episodio del reality show de su familia, 'Keeping Up With The Kardashians', después de que su exmujer Kris Jenner revelara que su hija mayor, Kourtney Kardashian, ha pasado a ser la encargada de llevar todos sus asuntos si algo malo le sucediera.

"Durante todo mi matrimonio con Bruce, él siempre ha sido el albacea de mi testamento. Pero cuando nos divorciamos decidí que Kourtney tendría ese puesto", afirma Kris.

Kris confesó esto a un emocionado Bruce en un centro médico, donde se iba a someter a una intervención, después de que personal de la clínica le preguntara quién debía ser contactado si surgieran complicaciones.

"El problema que tengo con todo esto es... ¿Kourtney tendrá la última palabra? Qué pasa, ¿yo no estoy aquí? Soy el único que está aquí. Ella no", dijo Bruce.

Sin embargo, para Kris la decisión es muy clara pues no entiende por qué Bruce -con el que estuvo casado durante 24 años hasta que formalizaron su divorcio a principios de este mismo año- debería tener esa responsabilidad ahora que ya no están juntos.

"Si alguien necesita tomar una decisión, como desconectarme del soporte vital, nosotros estamos divorciados. No creo que tú debas ser el que tenga que decidir", explicó Kris.