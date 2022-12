Brooklyn Beckham roba los pantalones a su padre

El hijo mayor del exjugador de fútbol David Beckham, Brooklyn, aprovecha que su padre es un apasionado de la moda para robarle ropa de su armario, y lo último que ha cogido sin su permiso han sido unos pantalones de cuero de Yves Saint Laurent.

"[Brooklyn] me roba algo del armario todos los días. Tenía un par de pantalones de cuero de Saint Laurent que nunca me había puesto y Brooklyn los encontró y se los puso, aún los sigue usando. Esos pantalones eran míos y desde luego, ¡ya no lo volverán a ser!", reveló David a la revista Glamour durante el lanzamiento de su nueva fragancia, Instinct Gold Edition.

El marido de Victoria Beckham -padre también de Romeo (12), Cruz (9) y Harper (4) junto a su mujer- intenta impresionar a su hijo mayor para que siga pensando que es "un padre muy 'cool'", por lo que en su pasado 16 cumpleaños le regaló un par de zapatillas Yeezy de la colección de Adidas de Kanye West.

"Mis dos hijos pequeños siguen creyendo que soy un padre muy 'cool', pero Brooklyn no. A él le tengo que recordar que soy uno de los padres más geniales que hay. Por su cumpleaños le regalé unas zapatillas de las de Kanye West, así que estuve en sus libros de cosas 'cool' durante cinco horas".

El adolescente se quedó tan impresionado con el regalo que no dudó en compartir una fotografía de las zapatillas Adidas Yeezy 750 Boost -cuyo precio supera los 1.500 dólares (1.4000 euros)- con todos sus seguidores de Instagram, agradeciendo también al rapero el deseado regalo.

"Gracias Kanye por las yeezys", escribió en su cuenta personal de la red social.

David también recurrió a las redes sociales para felicitar a su hijo mayor: Feliz cumpleaños a mi chico mayor", escribió en Facebook el exjugador de fútbol, acompañando el texto con una fotografía de la final de la Champions del año 2000 en la que aparece vestido con la equipación del Manchester United y en el campo del estadio Old Trafford junto a un pequeño Brooklyn, también vestido con la misma equipación.