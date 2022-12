Brooke Shields se arrepintió de su boda con Andre Agassi al instante

A pesar de que el matrimonio de la actriz Brooke Shields con el tenista Andre Agassi duró solo dos años -se separaron en 1999- las dudas sobre su relación comenzaron mucho antes, al día siguiente de su boda.

"Me di cuenta de repente. Supe que había cometido un error. Durante los dos años siguientes nos vimos muy poco. Yo estaba trabajando en la serie 'Suddenly Susan' y él estaba jugando varios torneos. Me ignoraba cuando perdía y cuando ganaba iba directo al siguiente campeonato. Cada vez nos estábamos distanciando más y más", escribe la intérprete en su biografía, 'There Was a Little Girl', según se lee en uno de los extractos publicados por la revista People.

La expareja -ambos volvieron a casarse y tuvieron hijos después- decidió separarse después de que Brooke revelara que no era "feliz" y este confesara que había sido "adicto a la metanfetamina" desde que empezaron a salir juntos en 1993, si bien ella trató de hacer funcionar las cosas.

"Fui su apoyo incondicional cuando él me dijo [después de empezar a salir] que era calvo y que llevaba pelucas la mayor parte de su vida adulta. ¿Por qué habría esto de cambiar las cosas? Siempre hubiera sido su gran defensora y su apoyo", añade.

Brooke también revela que Andre "se marchó muy enfadado" de una de las jornadas de grabación de 'Friends' al ver cómo ella daba vida a una fan obsesionada con Joey -personaje interpretado por Matt LeBlanc; una ira que le llevó a destrozar sus trofeos una vez llegó a su casa de Las Vegas.

"Me dijo que le había hecho quedar mal al chupar los dedos a Joey, así que se metió en el coche y puso rumbo a Las Vegas", escribió.