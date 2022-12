Britney Spears quiere tener gemelos

Desde que tuviera a sus hijos Sean Preston (8 años) y Jayden James (7) con su ya exmarido Kevin Federline, la cantante se ha desvinculado totalmente de cualquier actitud polémica en su vida diaria y ha demostrado haberse convertido en una mujer madura con un estilo de vida muy tradicional. Por eso mismo, ya casi no resulta extraño que la princesa del pop asegure tajantemente que el sueño de su vida es volver a casarse, sentar cabeza de una vez y, de paso, tener un par de hijos más que sean gemelos.

"Quiero tener más hijos, sentar cabeza y volverme a casar. Esos son los tres objetivos que me planteo en estos momentos. Y si pudiera pedirle algo más a la vida, creo que me gustaría tener gemelos. Sería genial ser madre por partida doble pero en un solo parto", aseguró Britney en una entrevista con la televisión alemana RTL.

En el caso de que se anime de nuevo a pasar por el altar, la popular intérprete tendrá que asegurarse antes de solventar aquellas diferencias que podrían definir actualmente su romance con David Lucado, con quien mantiene una relación difícil que, según fuentes cercanas a la artista, pronto podría correr la misma suerte que sus fallidos noviazgos con Jason Trawick y Justin Timberlake (Hace 10 años); o sus desastrosos matrimonios con el citado Kevin Federline y con Jason Alexander, un amigo de su infancia con el que estuvo casada durante 55 horas en el 2004.

Aunque la diva de la música tiene grandes metas para su vida sentimental, por el momento está inmersa en un frenético ritmo de trabajo para preparar la serie de actuaciones que, durante dos años consecutivos, ofrecerá en un casino de Las Vegas. Dispuesta a ofrecer una experiencia inigualable a su público y a desplegar todo el poderío físico que le están brindando sus sesiones de gimnasio, la popular artista expresa con orgullo que su exigente proyecto ya no le permite tener ningún tipo de vida social que la lleve a salir por las noches.



"Ya no me acuerdo de lo que significa salir a bailar a una discoteca. No hago ese tipo de cosas y, la verdad, ahora prefiero quedarme en casa con mis niños, comiendo palomitas y viendo películas sin parar", explicó al mismo medio.



Por: Bang Showbiz