Britney Spears quiere ser la niñera de Brad Pitt y Angelina Jolie

A la cantante Britney Spears no le importaría ejercer de niñera de los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie -Maddox (13), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (9) y los gemelos Knox y Vivienne (6)- porque así podría conocer más a fondo al actor, que siempre ha sido uno de sus mayores ídolos.

"He coincidido con Brad Pitt solo una vez, pero me encantaría volver a verle, ¡y me encantaría ser su niñera! Suena divertido", aseguró la estrella del pop en el programa 'Good Morning Britain'.

Britney ya tuvo oportunidad de conocer en persona al famoso intérprete hace casi una década, aunque en aquella ocasión se comportó de una manera "ridícula" de la que no quiere ni acordarse.

"La vez que más impactada me he quedado al conocer a alguien famoso fue probablemente con Brad Pitt. Fue hace unos diez años en los Teen Choice Awards. Entonces él llevaba el pelo muy largo. ¡Me quedé muerta! ¡Salí corriendo hacia él! Llevaba puestos unos tacones y, como una completa idiota, me choqué contra él y me puse a decirle: '¡Dios mío, soy tu mayor fan!'. Básicamente me volví loca durante unos segundos. Ese ha sido seguramente uno de mis momentos más ridículos... Pero es que él es muy sexy", explicó Britney.

Si finalmente Brad y Angelina deciden no aceptar su oferta y su residencia en el auditorio The AXIS del casino Planet Hollywood de Las Vegas deja de satisfacerle profesionalmente, Britney podría dedicarse a dar clases de baile para niños porque siempre ha tenido muy buena mano con los más pequeños.

"Probablemente sería profesora o cualquier otra cosa relacionada con niños, como enseñar en un estudio de baile a un puñado de niños", aventuró.