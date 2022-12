Britney Spears no sabe si continuar con su espectáculo en Las Vegas

La cantante Britney Spears, que recientemente celebró su concierto número 100 en el marco de su espectáculo 'Piece of Me', en el auditorio The Axis de Planet Hollywood (Las Vegas), no está segura de si debe aceptar o no la oferta del casino para alargar su contrato más allá del 2015.

"No estoy realmente segura, todavía no he tomado una decisión. Me encanta hacer el espectáculo, me divierto mucho, pero ahora mismo estoy indecisa. No sé qué es lo que quiero hacer realmente", reveló la cantante a E! News este domingo en la gala de los Teen Choice Awards, que tuvo lugar en Los Ángeles.

Además de continuar trabajando en su función de Las Vegas, Britney está en pleno proceso de grabación de su nuevo disco.

"Ahora mismo nos estamos divirtiendo. Estoy trabajando con algunas mujeres que son unas compositoras increíbles. Tengo baladas y, por supuesto, música dance, cosas divertidas, atractivas y sexis", adelantó la cantante.

Britney fue homenajeada en la ceremonia de premios -a la que acudió junto a sus hijos Sean (9) y Jayden (8) y su sobrina Lexie- con el galardón al Icono de Estilo, que recogió de mano de las chicas del grupo Fifth Harmony. Durante su discurso de agradecimiento, la cantante aprovechó para animar a los jóvenes a ser "atrevidos" en sus elecciones de vestuario.

"La moda es algo con lo que siempre me ha gustado experimentar. Nos da a todos la oportunidad de expresarnos y reflejar nuestra propia personalidad, además de brillar a nuestra manera. A todos los jóvenes que nos estén viendo: sed atrevidos con vuestras elecciones y no tengáis miedo de ser vosotros mismos", afirmaba la cantante.