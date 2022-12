Britney Spears felicita a Shakira por su nuevo trabajo discográfico

La estrella colombiana ha vuelto a la escena pop por todo lo alto gracias al primer sencillo del que será su nuevo disco de estudio, el dueto 'Can't Remember to Forget You' que protagoniza junto a Rihanna, ya que además de copar los primeros puestos en las listas de ventas desde su estreno a principios de año, la canción ya cuenta con la aprobación oficial de la princesa del pop: la incombustible Britney Spears.



"Me alegro mucho de que unieras fuerzas con Rihanna. Me encanta la canción", le dirigió la estadounidense a través de Twitter, un mensaje que Shakira contestó con un breve "muchas gracias" que, a buen seguro, contenía toda la emoción de quien ve recompensado su duro trabajo.

Aunque Britney Spears ya sabe lo que implica trabajar con una intérprete tan mediática como la barbadense, responsable de algunos de los éxitos más reconocibles de los últimos años -incluida la versión del tema 'S&M' que ambas interpretaron en directo durante los premios Billboard de 2011-, Shakira y la estadounidense jamás han podido cuadrar sus agendas para cumplir su objetivo de lanzar juntas una nueva canción al mercado.

No obstante, el anhelado dueto que esperan con impaciencia los fans de las dos artistas estuvo a punto de materializarse en 2012, ya que ambas se encontraban en ese momento recibiendo sugerencias sobre qué contenidos ofrecer en sus respectivos proyectos discográficos. Fue entonces cuando el actual 'rey Midas' de la música comercial, el productor Pharrell Williams -cuyo nombre aparece en los créditos de 'Get Lucky' y 'Blurred Lines', las dos canciones más exitosas del año- propuso a las dos divas preparar un nuevo tema que, en su momento, prometía hacer tambalear los cimientos del panorama musical.

"He propuesto a la discográfica de Britney que se ponga en contacto con Shakira y la verdad es que will.i.am [productor del último disco de la diva, 'Britney Jean'] ha recibido la idea con mucho entusiasmo. Ya estamos trabajando en el tipo de canción que encajaría perfectamente con sus estilos. Estamos seguros de que algo muy bueno va a salir de aquí", revelaba el músico al bloguero Perez Hilton antes de que finalmente Shakira y Britney decidieran aplazar su colaboración.

CON BANG SHOWBIZ